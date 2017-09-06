«Спасибо, братья, за интереснейшие передачи! С нетерпением ждем продолжения «Крёстного батьки»!»

Лукашенко рассказал, что не боится показывать, «как живет наш «старший брат». Байнет отреагировал.

Напомним, 5 сентября глава Беларуси удостоился похвалы от председателя Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова за то, что в Беларуси показывают российские передачи.

— Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют, — пояснил Лукашенко.

Байнет тут же отреагировал на слова белорусского руководителя.

«Не в одной стране мира не выливают столько помоев на телезрителей как российские телеканалы», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Да, каналы по сравнению с нашими ничего. Только от новостей тошнит».

«Большое спасибо, братья, за интереснейшие передачи на злобу дня! С нетерпением ожидаем продолжения увлекательнейшего сериала «Крёстный батька»!»

«Опять «старший брат», как же это братание надоело».

«А что нам еще смотреть? Своих каналов нормальных нету, у соседей тоже самое, а Россия нам братская и союзная страна с хорошим контентом на Тиви».

«Жаль, все новостные рос.каналы проходят тщательный контроль и вырезается большая часть новостей, касающихся критики для Беларуси».

«Уверен, что в будущем у нас будет только российское телевидение».

«Обожаю смотреть передачи Соловьева, а вы?»

«Своё ТВ и кино надо делать. Будет кроме того ещё одна статья доходов».

«Я за то, чтобы был монополизм БТ в вопросе новостей и политической информации. Возня вокруг Украины-России, России-Запада раскалывает белорусский народ, и это ужасно. Мы забываем, что главное — это НАША страна, НАШ дом, где мы живём. Отвлекаемся на несущественную для нас ерунду».

«Российская пропаганда надоела. Когда белорусы начнут себя уважать и думать своими мозгами, а не пропагандистскими байками из Москвы?»