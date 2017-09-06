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Скандалы
06.09.2017
«Сам приехал, сам руками забрал». Сечин рассказал, как Улюкаев «требовал» у него взятку

Глава «Роснефти» дал показания в качестве свидетеля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алесей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.

«Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить», — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он в суде дать показания по делу экс-главы МЭР, передает РИА Новости.

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Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Главу «Роснефти» могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия. В понедельник Сечин рассказал, что не получал повестки в суд.

5 сентября на суде по делу Алексея Улюкаева прокурор зачитал расшифровку разговора экс-министра с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который предшествовал задержанию Улюкаева.

Краткое содержание разговора в одной картинке

Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Сечина двух миллионов долларов, экс-министру грозит до 15 лет заключения.

«Улюкаев должен быть совсем уж куражистым дядей, чтобы вымогать у Сечина взятку»

 

 
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