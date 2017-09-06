Корпус реактора, который уронили в Беларуси, передадут Балтийской АЭС

Концерн «Росэнергоатом» приобретет у компании «Атомстройэкспорт» оборудование, произведенное для первого энергоблока Белорусской АЭС.

Это оборудование планируется передать на строительство Балтийской АЭС в Калининградской области, сообщает interfax.by.

В числе этого оборудования называется и корпус первого реактора, от которого Беларусь отказалась после скандала с его падением с высоты.

Напомним, происшествие с корпусом первого реактора Белорусской АЭС случилось в ночь на 10 июля 2016 года. При его перемещении на высоте нескольких метров груз соскользнул со стропы и, как говорили представители АЭС, коснулся земли. Российские строители БелАЭС заявляли, что при инциденте корпус не получил никаких серьезных повреждений. Однако белорусская сторона отказалась от этого оборудования.

Строительство Балтийской АЭС сейчас заморожено в связи с поиском инвесторов.