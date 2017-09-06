Нигерия, Кения, Ангола и Гвинея-Бисау: в какие страны Африки готовится экспансия Беларуси

Африканская тема в последнее время постоянно звучит в речах главы белорусского государства, который в начале года посетил Египет и Судан.

В Минске летом прошел первый белорусско-африканский экономический форум и было подписано кредитное соглашение, по которому Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) выделил 150 млн долларов на закупку местными компаниями продукции в Беларуси.

Намечается ли прорыв?

«Завтра твоей страны» анализирует статистические данные за 1 полугодие 2017 года.

На прошлой неделе, принимая с докладом куратора африканской темы управделами Виктора Шеймана, глава белорусского государства призвал быстрее выработать стратегию экспансии Беларуси в Африку.

«С Египтом мы традиционно сотрудничаем. Судан мы выбрали в Центральной, Восточной Африке — мы на него будем опираться, чтобы работать в этой части континента. Мы договаривались, что юго-запад, юг Африки вы проработаете и внесете предложения, на какие страны нам опереться, где, возможно, мы будем нужны», — призвал Александр Лукашенко искать опорные точки на континенте.

Египет, который входит в число четырех стран континента, где сегодня открыты посольства Беларуси, называется главной опорной точкой в Африке. Данные статистики за первое полугодие это подтверждают. При прекращении поставок некоторых видов продукции и сокращении других появились новые позиции, которые позволяют характеризировать деловые отношения с этой страной как стабильные.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза выросли поставки полуфабрикатов из нелегированной стали, появились отгрузки (объемом от 50 тыс. долларов) египетским потребителям нефтепродуктов, сгущенного и сухого молока и сливок, продольно-распиленных лесоматериалов, но при этом в 13 раз (почти до 125 тыс долларов ) сократился ввоз бобруйских шин, грузовых автомобилей. Не было поставок фанеры, станков в прежних объемах.

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