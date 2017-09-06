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Экономика
06.09.2017
Заико рассказал о дураках в стране и о том, как встречался с Лукашенко

Экономисты Ярослав Романчук и Леонид Заико в «Белгазете» обсуждали людей в ближнем окружении Лукашенко.

Романчук: Лукашенко чувствует, что разговаривать надо с умными людьми. А вокруг, в его ближнем окружении — сплошь чиновники, генералы и прочие охранники. Все, кто угодно, кроме ученых, мыслителей и мудрецов. Тех, кто в глаза говорит правду, не скрывает факты и ставит точный, честный диагноз. Вся вертикаль президента строится по принципу личной преданности, готовности к «одобрям-с» любого каприза и приказа. Как показал хурал с педагогами, VIP-номенклатура готова подставить хоть 10 тыс. хорошо отобранных человек, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Чтобы Александр Григорьевич чувствовал себя в своей стихии и был доволен полученным результатом.

Заико: Я помню, у меня тоже были встречи с президентом. И там были очень близкие к нему люди. Они были напуганы, потому что вдруг появляется Заико, с которым трудно разговаривать. Он начинает какие-то непонятные слова говорить. Или скажет, что декрет о тунеядцах научной ценности не имеет. Максимум, что я могу сказать, никого не обижая: ребята, то, что вы сделали, научной ценности не имеет. Власть должна принадлежать интеллекту, знаниям.

... Для людей, которые способны думать, не надо устраивать ток-шоу на БТ. Это форма оглупленного, примитивного центра дуризма, куда приглашаются все, кто что-то говорит. Мне была бы интересна встреча двух людей. Например, встреча президента ЕГУ академика, философа Михайлова, а напротив него пусть будет ректор БГУ, математик Абламейко. Сразу будет видно, сколько дураков в стране — ими уже все перенасыщено.

На вопрос, где взять умных людей, скотороыми Лукашенко мог бы пообщаться Леонид Заико ответил:

— Совершенно просто. Надо посмотреть на публикации. Например, в журнале «Неман» я с удивлением обнаружил великолепные публикации историков, философов, людей разных ориентационных, методологических подходов. Таких людей хватает на защите диссертаций. Но это надо делать интеллигентным путем. Когда Александр Григорьевич был молодым президентом, мой коллега, член-корреспондент Академии мне рассказывал: приходит к ним в академический институт бумага, в которой чиновники просят выявить самых умных людей и составить списки. Ректор сел с заведующими лабораториями и спрашивает: что делать? Если я напишу Васю Пупкина, все остальные будут обижаться. Поэтому они посидели, подумали и включили в список директора института и председателя ученого совета. И получили результат. Вот точно так же, если запускать по номенклатурному пути, мы получим такой результат.

 
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