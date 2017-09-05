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Экономика
05.09.2017
Вероника Белова
Как Лукашенко одной фразой перечеркнул свои же планы

Во вторник глава Беларуси искрил идеями по развитию экономики и дальнейших перспективах нашей страны. Бизнес радостно слушал благостные речи главы государства. Но достаточно было одной фразы, чтоб опустить всех на землю.

Сначала Александр Лукашенко выступил против закручивания гаек в экономике, потребовав убрать лишнее из уголовного и административного законодательства, снабдив сказанное яркими метафорами.

— Все лишнее надо убрать. Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению, — заявил глава Беларуси.

Сказанное, по идее, должно было приободрить бизнес, который давно ждет новые подходы и изменения в законодательство. Вот только особого оптимизма эксперты не испытывают. 

Экономист Леонид Злотников напоминает, что подобными обещаниями глава Беларуси регулярно потчует бизнес-сообщество, вытягивая их из сундука по случаю.

— У нас, например, есть Национальная платформа бизнеса Беларуси. Бизнес продумал, что нужно сделать, чтобы раскрепостить бизнес-инициативу. Каждый год там что-то совершенствуют. Министры ходят на конференции, которые устраивает бизнес, слушают. Только вот выполнять они ничего не собираются, — отмечает эксперт. Ходят для видимости, чтобы показывать, что мы в контакте с бизнесом, у нас он в почете. Как только наступает период, когда надо деньги просить у МВФ – тогда начинается инициатива правительства, и президент требует предоставить свободу бизнесу, что-то где-то дорабатывается. Когда денег не дали, то никто и не козыряет этой платформой. Она лежит без дела, никто ее не утверждает, и на полгода о ней забывают.

Экономист напоминает, что подход Александра Лукашенко к развитию экономики всегда оставался неизменным.

— Еще когда в 2009 году был кризис, президент, выступая перед редакторами госСМИ,  объяснял, что в период кризиса свободу бизнесу надо расширить, а потом, когда он кончится, снова все назад откатать. Таков его подход.

Да и видение президента роли государства в управлении экономикой не способствует ее развитию.

— Вот в прошлом году президент принял указ, согласно которому 10-ти крупнейшим бизнес-организациям дали в обязанность строить там какие-то предприятия, что вошли в государственную программу. Представьте себе такое в нормальной стране! — восклицает экономист. Или мелочная опека. Я сам видел текст указа президента, которым он разрешил перенести сроки ввода в эксплуатацию гостиницы, которая строиться возле цирка. Частной фирмой строиться гостиница, что-то там у них срывается, а президент решает, когда и что им там вводить!

По словам экономиста, бизнес сам должен решать, как ему развиться, что и когда вводить и вводить ли вообще.

— Для того, чтобы действительно говорить о том, чтобы дать какую-то свободу бизнесу, надо отстранить государство от вмешательства в экономику. Это самое главное.

Впрочем, Александр Лукашенко и сам отлично дал понять, какую модель построения экономики предпочитает и что думает о бизнесе. Все надежды о развитии и перспективах страны он перечеркнул фразой, сказанной чуть позже на встрече лидером коммунистической партии  России Геннадием Зюгановым.  

— Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды, — заявил Лукашенко. — Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся — и многое у нас получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм — это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь.

Зюганов в ответ пригласил Лукашенко в совхоз имени Ленина, который он назвал «зоной социального оптимизма». Что ж, для этого Лукашенко можно даже и не выезжать из страны.

 
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