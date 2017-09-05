Лукашенко рассказал, что не боится показывать, «как живет наш «старший брат»

Об этом он рассказал на встрече с председателем Коммунистической партии РФ Геннадием Зюгановым.

Глава Беларуси и лидер российских коммунистов не только пообщались о том, что «капитализм — это полная чушь», но также обсудили тему трансляции российских каналов в Беларуси.

— Я обратил внимание, вы все показываете. Хоть иногда упрекают, вы абсолютно все показываете, — порадовался за нашу страну Геннадий Зюганов.

В ответ Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси придерживаются именно такой политики в информационной сфере.

— Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют, — пояснил он.