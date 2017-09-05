Родители: «В школе какой-то хаос! Три дня к 9 утра, один день — к 8, один — к 8.15»

Несмотря на перенос занятий на 9 утра, ученики ходят в школу к разному времени.

Есть школы, в которых уроки начинаются и не в 8.30, и не в 9. Причем таких большинство. За счет информационного и классного часов в школах пытаются решить проблему позднего прихода, что вносит только больше неразберихи.

— У меня двое детей-школьников, — рассказывает «Комсомолке» мама второклассника и восьмиклассника. — В прошлом году они вместе ходили в школу к 8.00, а в этом начался какой-то хаос! Расписание у детей не совпадает ни в один из дней. Старший сын три дня в неделю ходит к 9 утра, один день — к 8, один — к 8.15 из-за информационного и классного часов. У младшего сына расписание другое – у него так называемые нулевые уроки проводятся три раза в неделю. Получается, надо будить детей в разное время, ходить вместе у них тоже не получается… Хлопот гораздо больше! Как вести себя в этой ситуации, я пока что не понимаю. Кроме того, старший сын в школе до четырех часов, о дневной секции по дзюдо придется забыть.

Как видим, школы всеми силами стараются разрешить ситуацию, в которой оказались благодаря мудрому решению руководства страны. Сделал ли проще и лучше жизнь школьников и родителей перенос уроков на 9 утра, судите сами.

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