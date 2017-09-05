Лукашенко – Зюганову: «Ваши идеи нам не чужды. А капитализм — это полная чушь»

Глава Беларуси встретился с главой Коммунистической партии РФ Геннадием Зюгановым и обсудил с ним «развитие белорусско-российских отношений.

— Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся — и многое у нас получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм — это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули, — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента.

Лукашенко добавил, что и люди это чувствуют.

— Раньше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот, — заметил он. — Мы стараемся держаться, но трудновато без вас.

Воодушевленный, Геннадий Зюганов пригласил Александра Лукашенко посетить российский совхоз имени Ленина. Он рассказал, как в свое время присылал в Беларусь специалистов для изучения опыта по развитию агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, машиностроительной сферы. Многие наработки белорусов нашли воплощение на российских предприятиях. И среди них упомянутый совхоз, территорию которого коммунист назвал «зоной социального оптимизма».