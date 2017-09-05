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05.09.2017
В Ивановском районе годовалый ребенок захлебнулся в ведре

Ребенок находился на кухне один без присмотра взрослых. При этом многодетная семья ранее признавалась находящейся в социально опасном положении.

Несчастный случай произошел 2 сентября в сельском населенном пункте Ивановского района. В частном доме в ведре с жидкостью (высотой 34 см) было обнаружено тело годовалого мальчика. Ребенок находился на кухне один без присмотра взрослых, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Его тело в 16.15 обнаружила 30-летняя мать, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Отец в момент трагедии находился на работе. Погибший мальчик был четвертым в семье.

Сейчас следователи выясняют причины и условия, которые привели к гибели малолетнего. Отмечается, что многодетная семья ранее признавалась находящейся в социально опасном положении. 

 
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