«Прекратите искать работу»

Число рабочих мест не растет, компании больше не гарантируют своим сотрудникам ни профессиональной, ни финансовой стабильности.

Все больше компаний и сотрудников в мире предпочитают более гибкий и независимый характер отношений. По данным глобального института МсKinsey, 20-30% работоспособного населения выполняет какую-либо форму независимой занятости, и доля таких людей стремительно растет.

Три конкретные причины, по которым нужно перестать искать обычную работу, называет Диана Малкахи, автор книги The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life you Want.

1. Работа на полную ставку постепенно исчезает

Раньше частный сектор увеличивал количество рабочих мест на рынке со скоростью 2-3% в год.

В 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, этот уровень прироста упал ниже 2% в год.

В 2008 году скорость создания новых рабочих мест снизилась еще больше (меньше 1% в год) – и осталась на этом историческом минимуме до конца 2015 года.

