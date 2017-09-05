В Беларуси все больше потерпевших от виртуального секса. Как это происходит

Занимаясь виртуальным сексом в Сети, тоже, оказывается, стоит предохраняться.

Правоохранители отмечают рост преступлений на почве секса в Интернете и связанных с ним вымогательств под угрозой распространения фото и видео интимного характера. Если в 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 18 таких фактов, то уже за первое полугодие 2017 года возбуждено 20 уголовных дел, три из них в Минской области.

В Борисовском РУВД рассказали, как действуют преступники.

Схема, которой пользуются злоумышленники не новая, но от этого не менее действенная. В один прекрасный день в социальных сетях с вами знакомится привлекательный молодой человек или же девушка. Между вами завязывается приятная беседа, которая длится несколько дней или даже недель. За это время собеседнику удаётся полностью расположить вас к себе и вам даже кажется, что это он, тот самый. Однако встретиться с вами новый знакомый не спешит. То у него дела, то обстоятельства, но он непременно постоянно думает о вас и желает скорее увидеть. Между тем, все чаще и настойчивее, вначале намеками, а потом и прямым текстом собеседник просит вас прислать свое откровенное фото или видео, уверяя, что после этого он возжелает вас еще больше, и вы непременно встретитесь. Иногда, если ваш собеседник издалека и нет возможности в скором времени увидеться, он предлагает заняться виртуальным сексом. И чтобы окончательно растопить лед недоверия, предлагает первым прислать свои интимные фото или видео.

И вот вы уже с головой окунаетесь в виртуальный роман, фото отправляются все более откровеннее, пока в один не прекрасный день не приходит сообщение с угрозой опубликовать или разослать вашим родителям, друзьям или подписчикам все ваши интимные фото и видео, если вы не переведете определенную сумму на электронный кошелек…

Сейчас многие мужчины могут улыбнуться и сказать, что на эту удочку ведутся в основном неопытные девушки. Однако в текущем году из троих потерпевших от действий вымогателей в Минской области девушка только одна, еще двое – вполне себе взрослые и самостоятельные мужчины, уверенные, что переписываются с недалекими молоденькими девушками, которых легко можно раскрутить на вирт. Суровая правда жизни заключается в том, что раскручивают именно их и не только на вирт, но еще и на деньги.

В милиции предупреждают, что даже если вы и заплатите злоумышленникам, то все равно нет никакой гарантии, что они не опубликуют или разошлют всем вашим знакомым то, о чем вы предпочли бы скромно умолчать.

На вопрос что делать, правоохранители отмечают: набраться силы духа и прийти в милицию с распечатками своего общения с шантажистом и показать файлы, которыми вас шантажируют.

— Только так вы сможете наказать человека, доставившего вам множество хлопот. А еще лучше не поддаваться на предложения незнакомых и даже знакомых людей (порой злоумышленник может действовать от их имени) обмениваться интимными фото и видео. Также следует помнить, что любая информация, размещенная вами на компьютере, подключенном к сети Интернет, может быть использована против вас злоумышленниками, — отмечают в Борисовским РУВД.