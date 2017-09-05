Эксперт: «Белорусские офицеры отрабатывают контракт и перекочевывают в российскую армию»

Военный аналитик Александр Алесин рассказал «Салідарнасці» о том, насколько остро стоит вопрос зарплат у белорусских силовиков.

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До конца года может возрасти размер денежного довольствия белорусских военных и ряда силовиков: сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента финансовых расследований и т.д.

Происходить это будет через перерасчет размера денежного довольствия с учетом корректирующих коэффициентов. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на собственые источники.

Новость о возможном повышении зарплат силовикам появилась в один день с проведением совещания руководства силовых структур Беларуси с участием главы государства. (Примечательно, что после рабочей встречи Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко рост зарплат был обещан работникам сфер образования и медицины).

«Беларусь за свой счет обучает военных специалистов, которыми обеспечивает армию соседнего государства»

О том, насколько остро стоит вопрос зарплат в силовых структурах, и смогут ли военные потеснить бюджетников в очереди за обещанной прибавкой, в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал военный аналитик Александр Алесин.

По его словам, отставание в зарплатах белорусских военных от соседей началось довольно давно. Еще лет восемь назад наши военные в этом плане выглядели довольно выигрышно на фоне тех же россиян. Но после того как в российской армии начались реформы, разница в размерах зарплат увеличилась в разы. Не в пользу белорусов.

— В результате российский командир взвода, только-только окончивший военное училище, получал в несколько раз больше, чем его белорусский коллега. По этой причине мы имеем потери офицерского звена — командиров взводов, рот. Они отрабатывают свой контракт, а потом перекочевывают в российскую армию, где белорусам не запрещено служить, и где по истечении определенного времени можно получить гражданство РФ, — рассказал эксперт.

Таким образом, считает собеседник «Салідарнасці», Беларусь за свой счет обучает военных специалистов, которыми обеспечивает армию соседнего государства.

Учителя станут в очередь за силовиками

— Что касается МВД и КГБ, то эти службы, как говорится, считаются опорой режима. И в случае обострения социальной ситуации, возможного по причине экономических трудностей, именно они будут защищать нынешнюю власть от недовольных граждан. И тут возникает достаточно острый вопрос: будут ли они удовлетворены тем, что получают от действующей власти или захотят перемен?

По мнению Алесина, работники бюджетной сферы, в первую очередь учителя, также важны для сегодняшней власти в качестве идеологической опоры. Особенно во время проведения электоральных кампаний. Кроме того, низкие зарплаты в этой сфере могут привести к вымыванию ценных кадров, что может привести к серьезным последствиям в средней перспективе.

И все же в очереди за обещанной прибавкой им придется стать за силовиками:

— Вы же понимаете, что учителя и медики бастовать не будут. Они достаточно безропотны.