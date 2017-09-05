Экс-нападающий сборной: «Белорусский футбол деградирует. Ниже опускаться некуда»

Максим Ромащенко прокомментировал слабое выступление национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

— Ниже опускаться некуда. Это провал. Остается проиграть только Гибралтару. Футбол, который показывает сборная Беларуси сейчас, не дотягивает до высокого уровня. Новое поколение плохо обучено, оно не конкурентоспособно. Этим игрокам очень сложно соперничать с другими сборными. В мое время результаты были лучше.

Да, мы проигрывали, но такой огромной пропасти не было. Белорусский футбол деградирует, уровень национального чемпионата тоже. Беларусь всегда славилась замечательными, талантливыми футболистами. Сейчас же таких нет, — сказал футболист, пишет by.tribuna.com.

Накануне бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич раскритиковал работу спортивных чиновников: «Нет вообще ничего».

В свою очередь, после разгрома Швецией сборной Беларуси по футболу капитан команды Егор Филипенко заявил: «Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания».