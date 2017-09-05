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05.09.2017
Салiдарнасць
Как «правая рука Путина» давала взятку министру: «Корзиночку забери»

В суде огласили подробности задержания бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

В Замоскворецком районном суде Москвы прошло третье заседание по уголовному делу экс-министра. Его обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти», сообщает ВВС.

На заседании прокурор зачитал заявление от бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Как пишет Феоктистов, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил ему, что Улюкаев якобы требовал взятку в 2 млн долларов, угрожая компании «финансовыми потерями».

Заявление помимо Феоктистова подписал и сам Сечин, который считается «правой рукой» Владимира Путина. Адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы Улюкаева, обратил внимание судьи, что ранее подобное заявление Сечина в материалах дела не фигурировало, однако прокуратура настаивает, что его подписали и Феоктистов, и глава «Роснефти».

Огласив заявление Феоктистова и Сечина, прокурор зачитал «рапорт о совершенном преступлении» от 14 ноября, поданный начальнику службы экономической безопасности ФСБ Ивану Ткачеву. Именно в этот день, 14 ноября, Улюкаева задержали на выезде из офиса «Роснефти»

Машину, в которой он ехал, блокировали сотрудники ФСБ. В багажнике нашли сумку - Улюкаев заявил, что везет в ней хорошее вино, подаренное ему Сечиным. После этого, как заявил прокурор на заседании, Улюкаеву предложили вернуться в офис «Роснефти» - на улице было холодно.

Министр не стал доставать сумку из багажника машины, это сделали сами сотрудники ФСБ. Ключ от сумки с брелоком Улюкаев достал из кармана, сказав, что это ему тоже дал Сечин.

Далее в присутствии понятых в сумке нашли деньги - 20 пачек купюрами по $ 100 и несколько полимерных упаковок с долларами, рассказал на заседании прокурор. В рапорте говорится, что процесс фиксировался на аудио и видео, а сумку и купюры заранее обработали специальным раствором.

При этом сам Улюкаев настаивает, что в офис «Роснефти» он 14 ноября приехал поговорить о работе компании. В суде огласили расшифровку записи той беседы - выяснилось, что Сечин записал разговор на выданный ему сотрудниками ФСБ диктофон.

Из нее следует, что Улюкаев и Сечин во время своей встречи действительно говорили в основном о работе «Роснефти». При этом в конце Сечин сообщает Улюкаеву, что некое «задание выполнено». «Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери», - говорит он.

Отметим, что процесс с самого начала напоминает театр абсурда. Бывший министр вину не признает. Он назвал случившееся гнусной провокацией.

 
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