Министр обороны – о «Западе-2017»: «Органы управления и войска для выполнения задач готовы»

Андрей Равков рассказал, что подготовка учений вошла в завершающую фазу.

— Органы управления и войска для выполнения задач готовы. Для этого созданы необходимые группировки в районах выполнения учебно-боевых задач. Этими районами будут являться шесть полигонов Вооруженных Сил и два участка местности. Войска туда выведены, развернуты, — отметил министр обороны по итогам совещания у Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Осталось завершить перебазирование авиации, российскую составляющую — 27 летательных аппаратов. Свою авиацию совместно разместить на подготовленные аэродромы и завершить мероприятия отмобилизования и приведения в готовность к выполнению задач сил и средств территориальной обороны Глубокского района. Там отмобилизовывается штаб района и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Все остальные мероприятия выполнены.

По его словам, 13 сентября также будет проведена штабная тренировка по ряду вопросов.

Отвечая на вопрос о нагнетании ситуации в ряде СМИ вокруг предстоящих учений, Равков сказал: «Пишут много. Надо понимать одну вещь: когда проводим парад в Минске, тоже очень много пишут, рассказывают страхи всякие и все остальное. Парад заканчивается, и в 14 часов уже прекращают писать. То же самое будет и после учений».

Министр подчеркнул, что учения «Запад-2017» — это плановое мероприятие, которые было намечено еще в 2009 году:

— Поэтому какую-то истерию дальше нагнетать я смысла не вижу.

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Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих