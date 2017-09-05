Госсекретарь Совбеза – о «Западе-2017»: «Все домыслы уйдут в историю»

Станислав Зась отмечает излишнюю напряженность в соседних странах по поводу предстоящих белорусско-российских учений.

— К сожалению, мы наблюдаем и отмечаем, что предпринимаются некоторые, на наш взгляд, неадекватные ситуации меры в соседних государствах, и излишняя напряженность возникает. Но мы не чувствуем для себя тут никакой угрозы, просто констатируем это как факт. Думаю, что пройдут учения нормально, успешно, и все те домыслы и измышления уйдут в историю, — заявил он по итогам совещания у Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих

1 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил о возможных угрозах территориальной целостности Украины в связи с проведением совместных стратегических учений Беларуси и РФ.