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Комментарии
05.09.2017
Шендерович: «Мы их всех убили, и посадили на чеченский трон юношу-сына в трениках»

Российский публицист рассуждает на тему: «Чечня. История вопроса и пара прогнозов».

– А помните, дорогие россияне, был такой – Джохар Дудаев? – пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. – Он хотел независимости Чечни. Всего лишь. Он был фанатиком свободной Ичкерии (всего лишь). Не личной власти хотел, не бабла из российской казны, не зверинцев в столице своего тейпа, не казней своих противников – независимости для родины! Чтобы она вышла, наконец, на свободу из-под генерала Ермолова и дивизий НКВД…

Мы его убили.

Помните, был такой – Аслан Масхадов? Он хотел независимости Чечни. Ее постепенного, легитимного выхода на свободу; цивилизованного развода. Он не был бандитом. Он выиграл выборы в Чечне именно на взвешенности своей политической позиции, вдесятеро опередив Шамиля Басаева…

Мы убили и Масхадова (Басаев подорвался сам).

Ради этого последнего политического достижения – чтобы не дать полковнику вернуться в легитимное поле (из которого Россия вышвырнула разом и себя, и его, разорвав Хасавюртские соглашения), нам пришлось убивать собственных детей в Беслане. Иначе там, не дай бог, появился бы в качестве посредника Масхадов, и с ним пришлось бы снова вести переговоры… С годовщиной вас, кстати.

В общем, мы их всех убили, и посадили на чеченский трон клан управляемых чеченцев. Путин тогда опять всех переиграл, помните? Помните, как после гибели главы тейпа он позвал в Кремль наследника, юношу-сына в трениках?

Мальчик вырос, вы заметили?

Миллиарды, выкачанные из российской казны (большей частью непосредственно в Центорой), абсолютное средневековье внутри республики, границу которой без отмашки главы халифата не могут теперь пересечь и офицеры Следственного комитета РФ), пепел Эстемировой и Политковской, отнюдь не стучащий в наши сердца, чеченские убийцы в звании Героев России в российском парламенте, физическое уничтожение личных врагов, в том числе на улицах Москвы…

И вот прекрасная виньетка на торте российской победы над Чечней – крик «аллаху акбар» на парализованной Большой Никитской, на несогласованном тысячном митинге, и обоссавшаяся московская ментура судорожно звонит наверх с вопросом, что с этим делать, но там, наверху, при слове «Кадыров» тоже (и уже давно) не остается ни одного человека в сухих штанах.

Это вам не очкариков винтить, рэмбы вы наши дефективные…

Буддисты – и страдания о гибели мусульман в далекой Мьянме – для Кадырова, разумеется, только очередной повод показать, кто в доме хозяин; под командованием Путина, в многочисленных самашках и ачхой-мартанах, мусульман было убито столько, что никаким буддистам не снилось, и никаких претензий по этому поводу от Кадырова пока не слышно. Впрочем, когда Путин сгинет, и финансирование прикроется, этот счет будет выставлен нам всем в процессе стремительного развода, можете даже не сомневаться.

Без Путина Кадырову все равно не жить (в Российской Федерации); на этот исторический поворот у Рамзана припасено зеленое знамя ислама и одна из самых боеспособных армий в регионе. Братья по вере не дадут в обиду, да и России, после всех путинских побед, будет в ту пору уже совсем не до Чечни…

Но это – прогнозы, а по факту – всесильный Рамзан еще раз, и вполне демонстративно, нагнул Россию, и в каком-то смысле – правильно сделал, что нагнул. Если до кого-то еще не дошло, может, хоть сейчас дойдет, и то хлеб.

С победой вас в чеченской войне, дорогие россияне. Ну, и главнокомандующему вашему привет передавайте, который опять всех переиграл.

 
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