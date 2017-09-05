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Общество
05.09.2017
Ирина Плюто, фото Евгений Тиханович, intex-press
Онколог – о раке кожи: «Случалось, что опухоли находили парикмахеры»

У каждого десятого барановичского онкобольного – рак кожи, а у женщин это заболевание находится на втором месте после рака молочной железы.

Отчего возникает рак кожи, почему женщины болеют чаще мужчин, какую опасность таят родинки и как своевременно распознать заболевание, рассказал врач-онколог, заведующий поликлиникой онкологического диспансера г. Барановичи Олег Самусенков.

На возникновение рака кожи влияет совокупность факторов. Самый агрессивный из них – солнце. Чрезмерное увлечение загаром, частые солнечные ожоги повышают вероятность развития рака кожи в разы. Но это совсем не означает, что человеку нужно полностью избегать солнечного света. Просто УФ-излучение должно быть дозированным. По возможности человеку не стоит находиться на активном солнце с 11 до 15 часов, и он должен обязательно носить головной убор.

Еще один фактор – хроническое травмирование кожи или невусов (родинок). Главные зоны риска – область поясницы (из-за ношения ремня), воротниковая зона, у женщин – область соприкосновения кожи с бюстгальтером.

Впрочем, опухоль может развиться в любом другом месте. Бывает, что рак кожи появляется на ладонях и стопах, на волосистой части головы. В моей практике были случаи, когда подобные опухоли находили парикмахеры у своих клиентов во время стрижки.

КТО ВХОДИТ В ГРУППУ РИСКА?

Люди со светлыми глазами, со светлой кожей (блондинистый тип), с рыжими волосами;

люди с наследственной предрасположенностью к образованию рака кожи;

те, кто много времени проводит под солнцем.

Болезнь пожилых людей

Средний возраст пациентов с раком кожи – 60–69 лет. Мы, онкологи, даже называем этот рак болезнью пожилых людей. Появление болезни в столь почтенном возрасте объясняется тем, что на протяжении жизни кожа стареет, иммунитет ее ослабевает, а канцерогенное действие солнца накапливается.

Женщины болеют раком кожи в полтора раза чаще, чем мужчины. Возможно, это связано с тем, что продолжительность жизни женщин выше – мужчины просто не доживают до возраста, на который приходится пик заболеваемости.

Исключение составляет меланома, которая может развиться и в молодом возрасте. Были случаи, когда меланому находили у 16–17-летних.

Дети раком кожи практически не болеют. По крайней мере, в моей практике таких случаев не было.

Самый опасный вид рака кожи – меланома

Существует несколько видов рака кожи: базальноклеточный, плоскоклеточный и меланома.

Самый распространенный и «безобидный» – базальноклеточный рак (базалиома). Чаще всего базалиомы имеют вид язв, которые появляются внезапно и долго не заживают.

Размер может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Располагаются обычно на лице и туловище. Был случай, когда пациент лишился глаза – опухоль на лице «вросла» в глаз.

Плоскоклеточный рак встречается реже. Выглядит как язва и локализуется в основном на туловище, руках и ногах. Он более опасен, чем базалиома, так как дает метастазы (очаги болезни появляются в лимфатических узлах и внутренних органах).

Самый опасный вид рака кожи – меланома. Встречается она почти в семь раз реже, чем, к примеру, базалиома, но для меланомы характерно раннее метастазирование, поражающее легкие, печень, кости и даже головной мозг.

Базалиома и плоскоклеточный рак, если их выявить на ранней стадии, хорошо лечатся. Более того, по прошествии пяти лет пациенты, перенесшие лечение по поводу базальноклеточного рака, снимаются с онкологического учета.

Процент пятилетней выживаемости пациентов с меланомой составляет около 56%, то есть примерно половина пациентов погибает от прогрессирования болезни в течение пяти лет после обнаружения меланомы.

Врач лабораторной диагностики Юрчик Снежана производит диагностику раннего выявления рака кожи.

Только треть меланом – из родинок

Многие считают, что меланома может развиться только из невусов (родинок). По статистике, это происходит только в 30% случаев. Да, большое количество родинок на теле повышает вероятность меланомы. Но не стоит удалять все родинки из страха заболеть раком. Удалять родинку нужно лишь в том случае, если она постоянно травмируется.

К нам пациенты попадают в основном по направлению дерматологов и участковых терапевтов. В 80–90% случаев люди приходят на ранних стадиях заболевания (I-II), когда рак успешно лечится. Связано это, вероятно, с тем, что, в отличие от других видов рака, этот виден невооруженным глазом.

В основном на самых ранних стадиях обращаются женщины, которые уделяют своей внешности больше внимания, чем мужчины. Но, к сожалению, бывает, что люди, даже видя проблему, не обращаются к медикам.

В моей практике был пациент, который пришел только тогда, когда опухоль «разрослась» на всю спину. Но такие запущенные случаи – исключение.

Как распознать рак кожи

Чтобы выявить рак кожи на ранней стадии, необходимо хотя бы раз в месяц осматривать кожу. Чем старше человек становится, тем чаще нужно проводить осмотр. Особенное внимание стоит уделять родинкам. Что должно насторожить:

родинка за короткое время увеличилась в размерах, изменила цвет (могут присутствовать более светлые или темные оттенки), края стали неровными;

появились ранки, язвы, которые долго не заживают (на протяжении нескольких недель), увеличиваются в размерах;

появилась новая родинка (бородавка, пигментное образование), которая медленно растет, кровоточит и причиняет дискомфорт.

 
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