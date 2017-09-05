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05.09.2017
TUT.BY
«Последнее слово» фигуранта дела по ущербу «Беларуськалию»: «Меня прессовали»

Фигуранты дела по ущербу «Беларуськалию» на 700 тысяч долларов получили от 3 до 9 лет колонии.

Минский областной суд вынес вердикт по уголовному делу о причинении ущерба «Беларуськалию» в особо крупно размере. Пять фигурантов приговорены к разным срокам отбывания наказания.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2015 году в отношении директоров ОАО «Смолевичи-Сузон» и ООО «Верасень-Сервис» Казимира и Антона Соболевских, их бухгалтеров Любови Кириленко и Натальи Шутовой и менеджера Андрея Костеневича.

По версии следствия, родные братья Соболевские создали в 2010 году «устойчивую организованную преступную группу», закупали калийные удобрения у «Беларуськалия» и продавали не белорусским сельхозпредприятиям, а по фальшивым документам — в Россию. Ущерб «Беларуськалию» составил более 700 тысяч долларов.

Сегодня суд приговорил Казимира Соболевского по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, конфискации имущества и штрафу в 23 тысячи рублей. Любовь Кириленко получила 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 16,1 тыс. рублей.

Антон Соболевский приговорен к 5 годам и 6 месяцам исправительной колонии усиленного режима и конфискации имущества.

Шутова и Костеневич получили по 3 года без конфискации. Женщина будет отбывать оставшуюся часть наказания в колонии общего режима, мужчина — усиленного.

Кроме того, суд постановил взыскать солидарно с Казимира Соболевского и Любови Кириленко 1,4 млн рублей в пользу «Беларуськалия».

Ранее фигуранты дела заявляли, что не понимают, о каком ущербе может идти речь, если в 2010 году склады «Беларуськалия» были забиты удобрениями и предприятие присылало письма в «Смолевичи-Сузон» с просьбой разгрузить их склады, потому что производство невозможно остановить.

В своем последнем слове главный фигурант дела Казимир Соболевский, проработавший в «Смолевичи-Сузон» 30 лет, заявил, что не попирал нагло законы, а «действовал в рамках того, как мне указывалось».

— Я был готов выполнять указания, поступавшие «сверху». Я не могу понять и объяснить, почему в нашем обществе может такое произойти: запретов нет, разрешение есть, результаты многочисленных проверок положительные, а спустя 5 лет все переворачивается с ног на голову. Где искать правды? Как доказать, что действовал в рамках закона или, по крайней мере, так полагал?

Знаю, что уже в 2012-2013 годах были осуждены ряд директоров организаций и предприятий, которые продавали хлористый калий. Насколько мне известно, в этих случаях речь шла о том, что не закрывались разнарядки районов по квотируемым удобрениям. В нашем же случае все до грамма получили субъекты хозяйствования, — отметил он.

— Предприятия района получили квотируемые удобрения, я выбрал лимит. Заявку подавал на поставку удобрений сверх выделенных квот, а удобрения отпускались, оказывается, по льготным ценам. Я об этом не просил. Почему ОАО «Беларуськалий» не поставил вопрос о других «прейскурантных» ценах? Может, наше предприятие отказалось бы от такой поставки, может, оплатили бы по другим ценам — и сегодня вопрос не стоял бы так? Почему я и главный бухгалтер оказались виновными? Где были соответствующие службы «Белкалия»? Налицо их вина. В заявках на отпуск я не просил льгот. Я указывал сверх квот, что само собой предполагало, как теперь я понимаю, иные цены, — добавил он.

Казимир Соболевский также указал «на беспредел, который творился на стадии предварительного следствия».

— Меня прессовали, угрожали физической расправой. Ограничивали в переписке, вернее, письма из дому я получал с задержкой в 24−25 дней, были угрозы привлечения к уголовной ответственности и сыну, и дочери. За полтора года мне не дали ни единого свидания с близкими родственниками, — говорится в последнем слове Соболевского, поступившего в адрес портала TUT.BY.

 
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