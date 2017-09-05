Задачка со звездочкой от Лукашенко

Глава государства задал вопросы руководству Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

На совещании с руководством силовых структур Александр Лукашенко обсуждал не только предстоящие учения «Запад-2017». В том числе он рассказал о цене халатности во время уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

— Давались поручения обеспечить жесткий контроль за организацией и ходом уборочной кампании. Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности, неоправданных экономических потерь, хищений, злоупотреблений, махинаций и прочего.

Лукашенко обратил внимание, что поручал правоохранительным органам, прокурорским работникам активно подключиться к вопросам наведения порядка и дисциплины, особенно в важный момент уборочной кампании:

— Никакого возврата к советской системе здесь нет, хотя и в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся сохранить. Просто хочу сказать, что эта халатность потом нам дорого обходится.

Можете посчитать, если бы мы потеряли, как всегда у нас планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая (это, якобы, естественные потери). Из 10 млн т (зерновых) собранного потеряли бы 1 млн т. Умножьте на $ 200 примерно — мировая цена. Грубый подсчет дает нам потери. Что вас беспокоило во время уборки, на что надо будет обратить внимание?

Выступил против закручивания гаек в экономике

Лукашенко обратил внимание нанеобходимость постоянного и активного участия госорганов системы обеспечения национальной безопасности в развитии экономики, в том числе в решении вопросов соблюдения режима экономии, искоренении хищений и других злоупотреблений.

— Дело не в закручивании гаек. Никаких гаек мы закручивать не собираемся. В связи с этим еще раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства. Все лишнее надо убрать. Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению.

Он напомнил, что генпрокурору давались поручения в отношении взыскания просроченной дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами, а также по контролю за своевременной выплатой зарплат:

— Мы сегодня берем кредиты под определенные проценты, а немало сотен миллионов долларов болтается за пределами страны — неоплаченных за поставленные товары и услуги.

Обсуждалось, как обеспечивается возмещение экономического ущерба от преступлений, а также — безопасность и права несовершеннолетних, предупреждение случаев насилия в семьях и борьба со злоупотреблением алкоголем:

— Мы с министром внутренних дел в свое время определяли, что основное внимание мы должны обратить на пресечение тяжких преступлений и преступлений на селе. Как решаются эти вопросы?