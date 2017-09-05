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Общество
05.09.2017
Кирилл Иванов
История «Журавинки», продаваемой из-за долгов: от советского ресторана до казино с фудкортом

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов о минской «Журавинке», выставленной на продажу за долги.

Без года полстолетия

В следующем году легендарная «Журавинка» отметит свое 50-летие. Авторами построенного в 1968 году ресторана стали архитекторы Оксана Ткачук и Натан Шпигельман.

Авторству Ткачук в Минске принадлежат здания театра музкомедии, Дворца культуры тонкосуконного комбината, главного корпуса Белорусского государственного экономического университета.

Интерьер ресторана «Журавинка». Фотоальбом «Советская Белоруссия», 1972. Опубликовано TUT.BY

Шпигельман в составе авторского коллектива архитекторов работал над первой очередью застройки теперешнего проспекта Независимости, за что был награжден госпремией БССР. Автор жилого комплекса по проспекту Победителей (бывший проспект Машерова).

Как в «Журавинке» праздновали свадьбы на… стенах

В советское время стены «Журавинки» были облицованы гранитом, что привлекало к себе альпинистов. И не только ради тренировок.

— Это сейчас «Журавинка» облицована гладкими декоративными плитами, а в свое время стены здания были гранитными. На старых фото, наверное, еще можно это увидеть. Такой была стена, выходившая на Интернациональную, — поверхность ее была сложена из обломков красного камня. В студенческие годы я занимался альпинизмом, и мы использовали это место для тренировок, — рассказал TUT.BYписатель Михаил Володин, автор «Минских историек».

По его словам, нередко тренировки заканчивались контактами с милицией.

— Пару раз прямо на стенах мы справляли свадьбы. Наверх подавали шампанское, а жених и невеста, уцепившись за камни метрах в пяти над землей, с искаженными от напряжения лицами пытались целоваться, — рассказал Володин.

Меню тогдашнего ресторана писатель оценил средне:

— Бифштекс, эскалоп, лангет, шницель — мясные блюда были страшно похожи одно на другое, словно готовились из одной коровы-долгожительницы.

«Журавинка» современная. Новогодний корпоратив в развлекательном комплексе в 2015-м. Фото relax.by

Скандальный фудкорт

Фото realt.onliner.by

Весной 2014 года «Журавинка» заявила о себе, открыв на месте ресторана гастрономический комплекс Food Republic. Под одной крышей разместились 10 ресторанов, 7 кафе и деликатесных лавок, что позволило назвать новое заведение уникальным для страны.

Но музыка играла недолго: спустя год Минторг закрыл комплекс за ряд выявленных нарушений. Просрочка, алкоголь без акцизов, недовес до 40% — вот их неполный список.

«Одно из лучших казино Минска»

Одна из вечеринок в казино «Juravinka Princess». Фото geometria.ru

Казино «Juravinka Princess» входит в международную сеть развлекательных заведений. Второе казино этой сети работает на Немиге.

Специализированный сайт casino.by называет оба заведения «одними из лучших в городе по уровню обслуживания посетителей, разновидности игр и прочим показателям».

 
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