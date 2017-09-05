Лукашенко – Минобороны: «Накануне учений «Запад-2017» хочу предупредить: хватит оправдываться»

Во вторник глава государства провел совещание с руководством силовых структур Беларуси.

По его словам, предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели.

– Хотел бы накануне начала активной фазы учений услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане, – заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. – При этом хочу предупредить: хватит оправдываться – оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай.

Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения – мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тысяч военнослужащих.