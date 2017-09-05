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05.09.2017
TUT.BY
Суд приговорил еще одиннадцать ошмянских таможенников

В суде Партизанского района Минска вынесли очередной приговор по делу ошмянских таможенников. Еще 11 сотрудников получили сроки — от 5 лет до 11,5 года лишения свободы.

На процесс пришли десятки людей. Присутствующие едва умещались в зал заседаний, и родственники обвиняемых предложили выгнать прессу: «Мы не желаем видеть тут СМИ», «могут и за дверями остаться».

Государственное обвинение в суде представлял Александр Андреев из Генпрокуратуры. Действия обвиняемых квалифицировали по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает сроки от 5 до 15 лет. Только пятеро из фигурантов находились под стражей, остальные — под домашним арестом, в суд они пришли с большими сумками.

Среди обвиняемых в этом процессе — таможенник Алесь Юркойть. В Островецком крае его больше знают как краеведа; в суде он выступал на белорусском языке. Мужчина работал на Ошмянской таможне главным инспектором, а всего стажа — почти 20 лет.

Свою вину он полностью отрицал, как и еще трое обвиняемых. Как сообщало «Радыё Свабода», Юркойтю инкриминировали взятки на 12 тысяч долларов. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Кроме него, в суде оказался бывший главный инспектор из «Каменного Лога» Александр Лапейко. Стаж работы в ведомстве примерно такой же. В суде он признал свою вину частично: согласился, что пропустил 153 машины с товаром и передавал деньги подчиненным. Но якобы получил взяток на 6−7 тысяч долларов, а не 9 (по обвинению). Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Как живут семьи ошмянских таможенников, которых судят в Минске

Кроме них, приговоры получили Александр Швинта (7 лет лишения свободы), Сергей Чепин (5 лет лишения свободы), Вадим Казимирчук (5,5 года лишения свободы), Дмитрий Курневич (11,5 года лишения свободы), Виктор Страпко (5 лет лишения свободы), Евгений Бобрович (5 лет лишения свободы), Геннадий Часнойть (5 лет лишения свободы), Тадеуш Высоцкий (7 лет лишения свободы), Владимир Нагорский (5 лет лишения свободы). Большинство из них до задержания работали инспекторами.

Бывшие таможенники лишены званий инспектора таможенной службы. Кроме того, у фигурантов будет конфисковано имущество, в течение 5 лет им будет запрещено занимать определенные должности.

Напомним, в марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. С осени 2016 года в Минске идут заседания: в августе приговор 16 фигурантам дела Ошмянской таможни огласил Минский областной суд, а еще 11 таможенникам — суд Фрунзенского района. Продолжаются процессы в судах Партизанского и Октябрьского районов города.

По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ошмянской таможни за пять лет заработали около 900 тысяч долларов.

В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич был приговорен к 7 годам лишения свободы, но потом ему смягчили наказание до 6 лет.

С 1 октября Ошмянская таможня прекратит существование. В том числе чтобы «весь личный состав вынес очень серьезные уроки из ряда дел», заявил ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

 
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