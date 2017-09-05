Что возводят в Беларуси гиганты мировой стройиндустрии?

В рейтинг 250 строительных компаний, которые больше всех разбогатели в 2016 году на подрядах за рубежом, вошли четыре корпорации, активно работающие на белорусском рынке: три китайских и одна иранская.

31-ю строчку в списке, составленном авторитетным специализированным изданием ENR, заняла China National Machinery Industry Corp. (CNMIC). Ее дочерняя структура China CAMC Engineering с 2012 года является акционером управляющей компании китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и возводит на территории парка соответствующую инфраструктуру. Также China CAMC Engineering строит завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске.

На 56-й строчке, находится еще более известная в Беларуси компания Citic Construction Co. Ранее она участвовала в модернизации цементной промышленности Беларуси, а сейчас строит завод Belgee и модернизирует Оршанский льнокомбинат. Citic Construction Co плотно работает по возведению заводов для «Амкодора», а с конца 2016 года строит для его владельцев многофункциональный комплекса «Шантэр Хилл».

После некоторого перерыва в топ-250 компаний вернулась пекинская государственная компания Beijing Uni-Construction Group (BUCC). Она заняла 240-е место. В 2014 году она сдала в эксплуатацию отель Beijing Hotel Minsk, а сейчас строит в Минске квартал «Променад» на 10 тыс. жителей.

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