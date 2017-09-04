Девочка из Австралии, которой могут позавидовать белорусские школьники

11-летняя школьница так хотела носить шорты в школу, что дошла до министра. И победила!

София Майрей очень любила играть на перемене. Платья или юбки, которые она была обязана носить по школьным правилам, ей мешали. Чтобы решить эту проблему, она написала письмо министру образования, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Perth Now.

Фото perthnow.com.au

Свое письмо девочка написала от руки. В нем София рассказывает, что любит свою школу, но ей не нравится носить юбки.

«Платья еще хуже, но я хотя бы не обязана носить их! Мне действительно нравится пинать мяч, играть в нетбол и стоять на руках на переменке и во время обеда. А делать это в юбке неудобно», — объяснила школьница.

Письмо девочки. Фото: perthnow.com.au

Министр не просто решила ответить на письмо школьницы, но и встретилась с ней и ее мамой и велела внести поправки в закон о школьной форме. Так что теперь все девочки в государственных школах Западной Австралии смогут приходить на занятия в шортах. На частные учебные заведения правило не распространяется.

«Подумаешь, у нас тоже один мальчик решил вопросы со временем начала занятий в школе, и безо всяких писем», - отметил участник форума talks.by.

Один из пользователей высказался, что в белорусской реальности подобное письмо будет выброшено намного ранее, чем попадет к министру или будет дан «мусорный» ответ (отписка со ссылкой на пункты законодательства).

- Может, это главное отличие их и нас: там пытаются слышать своих граждан, а у нас затыкать им рот? – задается вопросом участник дискуссии.