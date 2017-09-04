Девочка из Австралии, которой могут позавидовать белорусские школьники

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минске ветер повалил остановку на людей: трое пострадавших
В Минск привезли первую печатную Библию Франциска Скорины
Экс-замглавы Минтранса могут приговорить к 4 годам лишения свободы
Мингорисполком разрешил КХП БНФ отметить День белорусской воинской славы
В Мяделе в родильном отделении больницы умер новорожденный
Натальлю Гарачку за лаянку падчас затрыманьня расейскімі вайскоўцамі пакаралі 3 суткамі арышту
Пьяного школьника на «Жигулях» поймали на Брестчине
«Катя в Гродно за руль не садилась». Белоруске в Турции может грозить до 6 лет
«Нет вообще ничего». Хацкевич объяснил позорные поражения сборной Беларуси
«Магутны Божа», «Маладая Беларусь» і «Паланэз» Агінскага – які гімн Беларусь магла атрымаць у 1991 годзе
«Народное ополчение» против контролеров появилось в Бресте
Конфликт с водителем Lexus на рынке в Ждановичах привел к драке
Лидский гаишник нелегально подрабатывает на свадьбах
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«И тут самое время послушать Лукашенко. Не бла-бла с картофельного поля, а фамилии, явки, пароли, счета»
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл. Фотофакт
Будут ли стражи закона штурмовать казармы спецназа?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мать «парня с бензопилой» опасается, что тот не доживет до конца срока
«Об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины»
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко
Две версии: что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки
Министр раскритиковал главу государства
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
О чем нужно помнить белорусским властям, помогая сирийским детям
Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило
Петр Кузнецов: «Сегодня лицом к лицу столкнулся с бедностью»
Класковский подколол митрополита Павла
«Жить оставалось примерно полчаса»
Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Хайди Клум и Кэти Перри продемонстрировали впечатляющие декольте
«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
04.09.2017
Салiдарнасць
Девочка из Австралии, которой могут позавидовать белорусские школьники

11-летняя школьница так хотела носить шорты в школу, что дошла до министра. И победила!

София Майрей очень любила играть на перемене. Платья или юбки, которые она была обязана носить по школьным правилам, ей мешали. Чтобы решить эту проблему, она написала письмо министру образования, сообщает medialeaks.ru со ссылкой на Perth Now.

Фото perthnow.com.au

Свое письмо девочка написала от руки. В нем София рассказывает, что любит свою школу, но ей не нравится носить юбки.

«Платья еще хуже, но я хотя бы не обязана носить их! Мне действительно нравится пинать мяч, играть в нетбол и стоять на руках на переменке и во время обеда. А делать это в юбке неудобно», — объяснила школьница.

Письмо девочки. Фото: perthnow.com.au

Министр не просто решила ответить на письмо школьницы, но и встретилась с ней и ее мамой и велела внести поправки в закон о школьной форме. Так что теперь все девочки в государственных школах Западной Австралии смогут приходить на занятия в шортах. На частные учебные заведения правило не распространяется.

«Подумаешь, у нас тоже один мальчик решил вопросы со временем начала занятий в школе, и безо всяких писем», - отметил участник форума talks.by

Один из пользователей высказался, что в белорусской реальности подобное письмо будет выброшено намного ранее, чем попадет к министру или будет дан «мусорный» ответ (отписка со ссылкой на пункты законодательства).

- Может, это главное отличие их и нас: там пытаются слышать своих граждан, а у нас затыкать им рот? – задается вопросом участник дискуссии.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
Заткнись и копай!
Реплика дня: «Кобяков предлагает закрыть чудономику?»
Бизнесмен Кнырович написал из СИЗО письмо, в котором рассказал о мужском счастье
12 кадров о том, что никак не ожидали увидеть на Дне письменности в Полоцке
Очередная безумная история из цикла «Модернизация предприятий в Беларуси»
Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY