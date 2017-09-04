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Комментарии
04.09.2017
Салiдарнасць
«Нас загнали на большой стадион, дали попкорн и заставили смотреть на это унылое г****»

Ярослав Романчук предлагает правительству поучиться у капитала сборной Беларуси по футболу Егора Филипенко.

«Восхищает честность, открытость и желание перемен капитала сборной Беларуси по футболу Егора Филипенко. Редкий человек отважится в отношении своей работы, профессионализма коллег делать такие оценки публично», - пишет руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в Фейсбуке.

После разгрома Швецией сборной Беларуси по футболу, Филипенко заявил: «Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания. В раздевалке после матча стояла тишина. Все молчали, никто не поднимал глаз. Если честно, устал говорить, но всем стыдно и позорно. …Таков сейчас наш уровень. Мягко говоря, находимся в жопе. Нам нужно подниматься. Не знаю за счет чего. 100% нужно разбираться в этой ситуации и как-то сломать ее».

По мнению Ярослава Романчука, можно словами капитала сборной по футболу охарактеризовать состояние белорусской экономики.

«Жалкие оправдания, увещевания и очковтирательство VIP-распорядителей чужого (министров, глав исполкомов и других начальников вертикали власти) вызывает гораздо больше отторжения и гнева, чем честное признание Егора Филипенко.

Если использовать язык футбола, то обещания Совмина и его руководства звучат примерно так: «Мы возьмём очередной валютный кредит, улучшим тренировочный процесс и постараемся забить на 38% больше голов Люксембургу, чем в среднем за период 2010-2017гг. Если мы получим налоговые льготы, а Россия согласится покупать наши товары, то мы, вероятно, выиграем у Фарерских островов. При успехах нашей дипломатии, благосклонности госпожи Удачи, если мы попадём в одну группу с Мальтой, Андоррой и Сан-Марино и Уэльсом, то мы, скорее всего, выйдем в финал Чемпионата Европы в 2032 году».

Егор Филипенко в отличие от функционеров от футбола перестал врать, сказал правду. Горькую, неприятную, но правду. Такая позиция вызывает уважение. Есть надежда, пусть и слабая, что откровенный разговор на тему будущего белорусского футбола состоится.

Капитаны сборной Беларуси по экономике продолжают молчать, сопли жевать, время и надежды прожигать. Если в футболе у тебя есть опция «не болеть за наших, не интересоваться футболом», то в экономике мы все болельщики, - подчеркивает экономист. - Нас загнали на один большой стадион, дали попкорн и заставили смотреть на это унылое г****, т. е. зрелище. Мы сидим, имитируем соучастие, а хлеба становится всё меньше. Нам такой футбол/экономика не нужны. Лучше пережить минуты позора от горькой правды, чем пытаться представить наш футбол/экономику, как добротное дело».

 
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