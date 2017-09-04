В Минске ветер повалил остановку на людей: трое пострадавших
Три человека пострадали в результате падения остановки общественного транспорта в Минске из-за сильного ветра.
Об этом сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Ольга Мельченко.
В понедельник днем Гидромет предупредил о сильном шквалистом ветре, который ожидается вечером 4 сентября. Был объявлен оранжевый уровень опасности.
- Поступило сообщение об опрокидывании обстановки общественного транспорта на улице Брыля, – сказала Мельченко.
Она также уточнила, что в результате ЧП травмы получили три человека. Помощь им оказали прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи.
По словам собеседницы Sputnik, на место инцидента выбывали сотрудники МЧС.
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