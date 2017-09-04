В Минске ветер повалил остановку на людей: трое пострадавших

Три человека пострадали в результате падения остановки общественного транспорта в Минске из-за сильного ветра.

Об этом сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Ольга Мельченко.

В понедельник днем Гидромет предупредил о сильном шквалистом ветре, который ожидается вечером 4 сентября. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

- Поступило сообщение об опрокидывании обстановки общественного транспорта на улице Брыля, – сказала Мельченко.

Она также уточнила, что в результате ЧП травмы получили три человека. Помощь им оказали прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи.

По словам собеседницы Sputnik, на место инцидента выбывали сотрудники МЧС.