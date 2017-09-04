В Минск привезли первую печатную Библию Франциска Скорины

Библию Франциска Скорины, изданную в Праге в 1517 году, доставили 4 сентября в Национальный исторический музей Беларуси.

С середины ХІХ века книга хранилась в Государственном историческом музее в Москве. Ее привезли в Минск специально для выставки «Беларусь: возрождение духовности».

Книга будет представлена посетителям до декабря. Также на выставке можно увидеть действующий печатный станок, с помощью которого каждый сможет изготовить копию гравюры белорусского первопечатника, сообщает БЕЛТА.