Экс-замглавы Минтранса могут приговорить к 4 годам лишения свободы

Прокурор во время прений в Минском городском суде 4 сентября запросил для бывших чиновников Министерства транспорта и коммуникаций и Белоруской железной дороги до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Бывшему первому замминистра транспорта и коммуникаций и бывшему первому заместителю начальника БЖД прокурор просил назначить по 4 года лишения свободы, заместителю генерального директора ГП «Белинтертранс» БЖД - 3 года.

При этом гособвинитель попросил ко всем обвиняемым применить отсрочку исполнения основного наказания сроком на 3 года. Всех обвиняемых предложено лишить права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Фигуранты дела обвиняются по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Бывшему первому замначальника БЖД также инкриминируется ч.2 ст.269 УК (порча земель).

Являясь должностными лицами, обвиняемые организовали расформирование рефрижераторных секций, формирование рефрижераторных сцепов и передачу их вместе с вагонами частному предприятию «Сифуд-Сервис» на невыгодных для государства условиях, что повлекло причинение ущерба.

Действия обвиняемых привели к сокращению штата Молодечненского вагонного депо на 50 человек. Большая часть работников были уволены в связи с сокращением штата, кто-то - по соглашению сторон, кто-то - по истечении срока договора. Таким образом, БЖД потеряла значительную часть квалифицированных специалистов по эксплуатации подвижного состава.

Бывшему первому замначальника БЖД также инкриминируется ч.2 ст.269 УК (порча земель). Около своего дома он выкопал два пруда, в результате этого был уничтожен плодородный слой почвы. Кроме того, мужчина, пользуясь служебным положением, неоднократно отправлял супругу в Вильнюс на автомобиле «Сифуд-Сервис». Преступные действия обвиняемых были совершены с 5 ноября 2010 года по 15 октября 2015-го.

Причиненный ущерб по ч.3 ст.424 УК составил более 16 тыс. БВ. Свою вину обвиняемые не признают.