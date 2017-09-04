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Комментарии
04.09.2017
«Есть маленький, но гордый народ, он поставил себя так, что приходится исполнять конституцию»

Матвей Ганапольский в эфире «Эха Москвы» — о мусульманах, за которыми будущее России, и о том, как Навальному стать кандидатом в президенты.

Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

Матвей Ганапольский: Понимаете – парадокс. У нас есть маленький, но гордый народ, который поставил себя так, что в отношении его приходится исполнять конституцию. В отношении всех остальных — это чмо, а не народ, — так считает власть. Поэтому так оно и будет: будут выходить мусульмане, например, на свой религиозный праздник – будут переносить 1-е сентября. Хотя это не очень конституционно, но как их не уважить? То есть, обратите внимание: у  нас есть народ, — ребята, — который приходится власти уважать. Понимаете? И власть, которая просто манала всех, — просто в гробу видала этих Серебренниковых, Навальных, всю эту вшивую-паршивую интеллигенцию, — нет никого. Но есть мусульмане, которые говорят: а почему ты  не исполняешь конституцию? И власть исполняет конституцию. Поэтому, ребята, боятся признаться все остальные, но за вами будущее этой страны.

Алексей Соломин: Вы на самом деле только что дали Алексею Навальному возможность сделать то, что действительно приведет его в кандидаты в президенты. Все, что ему нужно сделать – это принять ислам.

Матвей Ганапольский: Абсолютно. И если будут с ним выходить мусульмане… ну, представь себе – стоит его эта палатка.

Алексей Нарышкин: Навальный – президент всех мусульман.

Матвей Ганапольский: Нет, я не в этом смысле. Представь себе, что там стоят эти чуваки.

Алексей Нарышкин: Какая палатка?

Матвей Ганапольский: Ну эта, Навального.

Алексей Нарышкин: Как Каддафи, что ли?

Матвей Ганапольский: Ну, хватит – «Навальный — 2018».

Алексей Нарышкин: «Куб» это называется.

Матвей Ганапольский: Только вместо этих девочек и мальчиков, которых власть только и ждет… чтобы они с шариками…

Алексей Нарышкин: А тут бородатые мужики.

Матвей Ганапольский: Да, чтобы они вышли с шариками, вот такие, как этот — в мультфильме кто там с шариком ходил, кролик этот…

Алексей Нарышкин: Кто? Винни-Пух, Пятачок? Кто?

Матвей Ганапольский: Пятачок. Вот это все для власти Пятачки, которых можно замести, пробить им голову и дать им 30 дней и штраф в  300 тысяч. Но если бы там стояло два чисто конкретных бородатых человека, которые бы говорили: «дорогой»…

Алексей Нарышкин: С кинжалом?

Матвей Ганапольский: Нет.

Алексей Нарышкин: Бороды достаточно?

Матвей Ганапольский: Нет – «Дорогой, возьми, пожалуйста, вот эту бумагу про Навального». То, во-первых, обоссался бы тот, кто бы не взял – то есть. Взяли бы все. А во-вторых, власть бы к этому кубу даже  не приблизилась. Поэтому еще раз повторяю: могут печалиться или радоваться. Но понятно, кто в далеком или недалеком будущем будет идти в президенты страны, и кто будет держать эту страну за горло. При этом никто ни в чем не виноват. Просто они сильнее, они мужественнее. Вот и все. Это правда.

 
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