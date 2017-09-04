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Лица
04.09.2017
Эсквайр
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Эй, толстый
Канадский фотограф Пит Торн (Pete Thorne) сделал снимки упитанных котов и кошек. Другие работы автора можно посмотреть в его
Instagram.
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