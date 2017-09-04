Мингорисполком разрешил КХП БНФ отметить День белорусской воинской славы

Консервативно-христианская партия БНФ получила от Мингорисполкома разрешение на празднование Дня белорусской воинской славы 8 сентября с 18.00 до 20.30.

Об этом в комментарии Радыё Свабода рассказал один из руководителей партии Алесь Чехольский.

— Мы всех приглашаем так же, как и на Ассамблею патриотических сил Беларуси, буквально всех. Всем дадим слово — всем патриотическим силам, лидерам. Есть у нас такая возможность празднично отметить День белорусской воинской славы 8 сентября в Киевском сквере у кинотеатра «Киев». Хотелось, чтобы много таких акций по всей стране в этот день прошло, — заявил Чехольский.

По его словам, во время акции будет заявлено о защите Беларуси от российской оккупации. Организаторы пригласили всех, кому небезразлична судьба Беларуси, принять участие в мероприятии.

Неофициальный День белорусской воинской славы приурочен к победе войск Великого княжества Литовского над войском Московского княжества в битве 8 сентября 1514 года под Оршей.