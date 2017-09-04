«Давайте, расстреляйте меня». Суд пересматривает дело о двойном убийстве в Минске

В понедельник, 4 сентября, Минский городской суд во второй раз начал рассматривать уголовное дело о двойном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах.

В марте здесь уже звучал приговор исполнителям и заказчице преступления. Двоим мужчинам — пожизненное заключение, воспитательнице детского сада — 12 лет колонии общего режима. Кроме того, они должны были выплатить родным погибших 270 тысяч рублей морального ущерба. Однако в июле Верховный суд отменил приговор первой инстанции — дело пересматривают.

Напомним, по версии следствия, причиной трагедии в Минске стала ревность: 27-летняя воспитательница детсада Алина Шульганова хотела вернуть бывшего парня. Она попросила соседа по дому Александра Жильникова (ранее судимого) и его приятеля Вячеслава Сухарко избить соперницу, чтобы «отправить» ее в больницу на пару недель.

Но исполнители перестарались и убили обоих в одной из квартир на улице Алибегова. На теле убитых эксперты насчитали десятки ножевых ранений. Погибшей было 24 года, парню — 32.

За пару дней до этого исполнители совершили еще одно преступление — убили в Колодищах 59-летнего мужчину. Причиной нападения стали около 10 тысяч долларов в доме погибшего.

Сейчас дело рассматривает новый состав суда. Статьи у обвиняемых остались прежними.

Как пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Минска Сергей Кротов, Верховный суд отменил предыдущий приговор Минского городского суда по ряду причин.

— Первое — не все выводы, которые тогда сделал суд, он мотивировал надлежащим образом, — рассказал Сергей Кротов. — Один из них — участие Жильникова в эпизоде разбойного нападения и убийства в Колодищах.

В прошлый раз Алина Шульганова просила не лишать ее свободы. В последнем слове она сказала: «В следующий раз, если вдруг в моей жизни что-то произойдет, обещаю, что не буду скрывать какую-то информацию от следствия». Прокурор же просил для нее 15 лет лишения свободы.

Второе — Верховный суд пришел к выводу, что по делу не проведена еще как минимум одна экспертиза: то, как на брюках Жильникова оказалась кровь убитого бывшего парня Шульгановой и его новой девушки.

— Третье — с учетом поведения Сухарко не проверено его психическое состояние, — перечисляет гособвинитель.

На прошлом суде Сухарко бился головой о клетку и разбил себе голову.

— И четвертый момент — это мягкость назначенного наказания Жильникову и Сухарко в виде пожизненного заключения, — продолжил прокурор.

— Возможно, их приговорят к смертной казни?

— При доказанности их вины в совершении всех преступлений, по которым они обвиняются, такой вопрос не исключается.

Александр Жильников говорил, что ему стыдно и противно быть в суде: «Не думал, что такое может произойти». Он и Шульганова свою вину признали лишь частично.

На заседании Алина Шульганова и Александр Жильников выглядят спокойными.

В прошлый раз Алина просила суд не лишать ее свободы. В этот раз вину она снова не признала, единственное, уточнила, что поступила неправильно, когда, «узнав о преступлении, не донесла в милицию».

Александр Жильников снова признал вину лишь частично. Тогда он говорил, что ему стыдно и противно быть в суде: «Не думал, что такое может произойти».

Вячеслав Сухарко требовал его расстрелять. Его и Александра Жильникова прокурор просила приговорить к смертной казни.

Сухарко же ждет судью, опустив голову. Как и раньше, он сразу же отказывается давать показания и просит удалить его из зала.

— Давайте, расстреляйте меня, — сказал он. — Я психологически не могу находиться здесь. И еще хочу сказать: Шульганова не просила никого ни избивать, ни убивать. Она просила напугать.

— Почему вы не можете находиться в зале? — уточняет судья.

— Потому что такого натворил.

Удалить его судья отказался. После чего Сухарко в какой-то момент стал стучать ногой по полу. В итоге он получил замечание за нарушение порядка и был удален.

На прошлых заседаниях все потерпевшие по делу, кроме отца убитой девушки, просили для Жильникова и Сухарко смертную казнь. Отец убитой — пожизненное заключение. Смерть, сказал тогда мужчина, слишком мягкое для них наказание.