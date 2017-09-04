Российские СМИ: «Беларусь тянет Россию в прошлый век»

Российская пресса выступила резко против новой версии Декрета №3.

Фото: Виктор Драчев, ТАСС

Сразу несколько российских интернет-ресурсов раскритиковали попытку белорусских властей разобраться с «тунеядцами».

К примеру, популярный ресурс Утро.ru опубликовал статью с заголовком: «Батька открыл сезон охоты на дармоедов». Автор статьи напоминает, что Александр Лукашенко не отказался от планов ввести в действие скандальный Декрет №3. «Тунеядцам» возможно придется заплатить 100% стоимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также медицинских и образовательных услуг.

– Кампания по всеобщему трудоустройству, которая тянется с апреля, пока дает обратный эффект. Реальные располагаемые доходы белорусов падают, хотя формально средняя зарплата растет. В настоящий момент более половины населения страны живут не более чем на 400 белорусских рублей ($ 207) в месяц. Понимая это, власти готовятся к очередной серии протестов этой осенью, – сообщает ресурс.

Еще одно российское СМИ – информационное агентство Infox – обвиняет белорусскую власть в том, что та подает плохой пример своим российским коллегам, которые подумывают перенять методы борьбы с «тунеядцами». В статье подчеркивается, что «Беларусь тянет Россию в прошлый век», так как в белорусском эксперименте «мы видим откровенное сползание в архаику, попытку пойти против течения, а вернее даже, простите, против ветра».

– Нам есть чему поучиться у белорусов. Но не бессмысленным социалистическим законам в постиндустриальном мире, а совсем другим вещам... Безумные хрущевские идеи белорусского вождя, который так и застрял в своем детстве, в 1950-60-х годах, нам не нужны, – отмечает российский журналист.

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