Пьяного школьника на «Жигулях» поймали на Брестчине

В ночь с 2 на 3 сентября в а.г.Ольшаны Столинского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Жигули». Каково же было их удивление, когда за рулем обнаружился нетрезвый школьник.

16-летний местный житель, конечно, не имел права управления, сообщает сайт Госавтоинспекции Брестской области. Медосвидетельствование выявило у одиннадцатиклассника 1,83 промилле.

В отношении школьника составлены протоколы по ч.1 ст.18.16 (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения), ст.18.19 (управление ТС, не имея права управления), ч.3 ст.18.12 (управление ТС, имеющим неисправности), ст.18.18 (управление ТС без документов) КоАП.