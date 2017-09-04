«Катя в Гродно за руль не садилась». Белоруске в Турции может грозить до 6 лет

Авария, в которой погибла 23-летняя гродненка Катя, произошла в турецком курортном городе Сиде в ночь с 30 на 31 августа. В машине находились четверо человек: двое мужчин, граждан Турции, и две девушки Кати, жительницы Гродно.

Фото: личная страничка погибшей девушки в Вконтакте

Кате было 23 года. Фото: личная страничка погибшей девушки во «ВКонтакте»

— По версии местной полиции, за рулем была 26-летняя Катя. Это очень странно — она в Гродно и за руль-то не садилась — боялась ездить, хотя водительские права у нее были. А там вдруг стала водить машину? Но в отеле, где девушки жили, нам сказали, что видели, как именно Катя садилась за руль, — говорит подруга девушек Ольга и рассказывает, что родственники о ДТП узнали не сразу.

Полиция не оповестила об инциденте белорусское консульство, родственникам не сразу стало известно, где находится выжившая девушка. О том, что гражданки Беларуси попали в аварию, диппредставительство нашей страны узнало от страховой фирмы, с которой в свою очередь связался персонал больницы.

Авария произошла поздним вечером, примерно в 23 часа. Как и что случилось — пока непонятно, но известно, что машину занесло на дороге и она перевернулась несколько раз. Сзади сидели Катя и один из мужчин, они не были пристегнуты — гродненка погибла, гражданин Турции сейчас находится в коме. Спереди другая Катя и второй турок были пристегнуты ремнями безопасности, что и спасло им жизнь.

— На них не было ни одной царапинки, турка отпустили из больницы через несколько часов, а Катя оставалась с подругой в реанимации до 3 часов ночи, когда ее сердце перестало биться. После этого в больницу приехала полиция и забрала ее в участок. Ей разрешили взять с собой кое-какие личные вещи из отеля, — говорит Ольга.

Информации об инциденте в турецкой прессе нет.

Задержанной девушке, по словам родственников, пока не предъявили обвинение, но в пятницу было предварительное судебное заседание, где ей рассказали о последствиях аварии и грозящем ей наказании.

Согласно турецкому уголовному праву, гибель людей в результате дорожно-транспортных происшествий расценивается как причинение смерти по халатности. Согласно параграфу 1 статьи 85 уголовного кодекса Турции, в случае причинения смерти по халатности, виновному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Однако в том случае, если ошибка виновного стала причиной смерти более одного человека либо многие люди получили ранения различной степени тяжести, срок тюремного заключения может достигнуть 15 лет.