«Нет вообще ничего». Хацкевич объяснил позорные поражения сборной Беларуси

Бывший тренер сборной Беларуси по футболу раскритиковал работу спортивных чиновников.

Известный в прошлом футболист Александр Хацкевич в интервью украинскому телеканалу «2+2» рассказал о своей работе во главе белорусской сборной.

– Руководство считало: как-так я не смотрю игры чемпионата Беларуси. Я смотрел игры БАТЭ, Динамо-Минск и Шахтера, где футболисты имеют хоть какой-то международный опыт. Я им честно говорил, уйдет это поколение футболистов и будет очень сложно Беларуси, – заявил он.

По мнению Хацкевича, белорусам нужно «снять розовые очки и бить в колокол», чтобы начать менять ситуацию в футболе.

– У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве. Они на турнирах против этих сборных по 13 мячей пропускают, один забивают. И мы после этого говорим, что в Беларуси футбол развивается? Нет нигде инфраструктуры, нет вообще ничего. А люди говорят: «У нас все хорошо». Но это понятно, для кого они говорят, – сказал Хацкевич.

Слова тренера выглядят объяснением последних позорных поражений белорусской сборной.

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