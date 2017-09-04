Конфликт с водителем Lexus на рынке в Ждановичах привел к драке

Конфликт произошел на рынке «Ждановичи» в субботу, 2 сентября, около трех часов дня. Один из автомобилистов перегородил выезд другим водителям, образовалась очередь, ехавший за ним водитель сделал замечание — между участниками завязалась драка.

На видео, присланном в редакцию, видно, как один из автомобилистов на Lexus остановился в полосе движения. Все происходило в разгар дня, многие автомобилисты уезжали со стоянки, и из-за неожиданного маневра автомобилиста на Lexus образовался затор. Ехавший за ним водитель Юрий сделал замечание — он и прислал видео. Разгорелся конфликт, после словесной перепалки водитель Lexus ударил оппонента. AUTO.TUT.BY связался с обоими участниками конфликта.

Скриншоты из видео

Вот что рассказал водитель Юрий — он и сделал замечание за остановку в полосе движения.

— Выезжал со стоянки со «Ждановичей», очередь большая — передо мной выехал белый Lexus и остановился прямо в полосе движения. По его поведению было понятно, что он не просто высадил пассажиров, но и сам решил уйти. Я сделал ему замечание — ему ничего не стоило свернуть на парковку, оставить машину там, а не собирать за собой очередь и мешать другим водителям. Водитель Lexus сказал, что пробил колесо, вышел и начал у меня спрашивать, мол, «кто я такой», выяснять отношения, вместо того чтобы освободить дорогу. Я тоже вышел, он схватил сзади за майку, сделал подсечку и повалил. Никакого ущерба он не нанес, подбежали люди. Он моментально сел в машину и уехал. Я бы и забыл про этот случай пока вечером ко мне в личку не посыпались угрозы. Мол, «со мной хотят поговорить о жизни, и я буду на коленях извиняться за это происшествие». Собираюсь написать заявление в милицию — пусть разбираются, — говорит Юрий.0

AUTO.TUT.BY удалось связаться с другим участником конфликта — водителем Lexus, им оказался заместитель председателя федерации по вольной борьбе Виктор Крейдич. Он рассказал свою версию произошедшего.

— Драки никакой не было. Ехал со знакомой и моим сыном на рынок. Высадил их, сказал, мол, идите туда. И тут мне в громкоговоритель кто-то говорил в неприличном тоне: «Проезжай! Давай быстро езжай оттуда». Я не привык, когда со мной так разговаривают, и поэтому подошел к нему, сказал ему успокоиться. Он схватил меня за рубашку, а я легкую ему подсечку сделал. Тут народ начал кричать. Я и не ударил его: если бы я его ударил, он был бы в реанимации просто.

Виктор Крейдич также прокомментировал угрозы, которые получил Юрий в личные сообщения.

— К угрозам я не имею никакого отношения — я не давал для передачи никаких угроз. Он будет просить прощения, потому что он, негодяй, меня оскорбил — называл непечатными словами. Я удивляюсь, как сдержался. Если он извинится, то никаких вопросов.