Как Чехия, Венгрия и Польша обогнали Беларусь

Почему Беларусь никак не может заработать на экспорте?

Эксперты Исследовательского центра ИПМ проанализировали показатели экспортной активности Беларуси за 1998–2016 годы и оценили шансы на рост.

Почему торговать сырьем плохо?

Доминирующей продукцией, поставляемой Беларусью на внешние рынки в эти годы, стали топливо, мясо, молоко и продукты питания, химическая продукция и в первую очередь калийные удобрения, а также металлы — то есть товары, имеющие относительно невысокую добавленную стоимость.

В 2016 году они составляли 58.5% от экспортной корзины Беларуси. При этом 80% экспорта в страны ЕС приходится на топливо, древесину, химическую продукцию и металлы.

Беларусь никак не могла приспособиться к динамике мирового спроса: многие товары, которые были значимыми для белорусской экспортной корзины, не являлись значимыми для мирового экспорта.

Продолжение материала читайте здесь.