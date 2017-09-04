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Комментарии
04.09.2017
«Подстава связана с тем, что Собчак не советовалась с Кремлем по поводу выдвижения в президенты»

Юлия Латынина прокомментировала на «Эхе Москвы» сообщение о возможном участии Ксении Собчак в президентских выборах.

Фото ФАН

– У нас, конечно, на мой взгляд, важная самая политическая новость недели – это история с Ксенией Собчак, про которую «Ведомости» («Ведомости»!) написали абсолютную утку, что Администрация президента посылает ее на выборы.

…Мы входим в предвыборную кампанию не только Алексея Навального, которого, видимо, не допустят к выборам. И тогда у Алексея будет очень сложный выбор: либо призывать своих сторонников выйти на улицы, либо поддержать какого-то другого кандидата, если этот кандидат будет приличный.

И вот на этом фоне появляется история (и где, в «Ведомостях», то есть в последней крупной оставшейся, как нам казалось, приличной деловой газете) о том, что, дескать, это Администрация президента хочет выдвинуть Собчак на выборы, чтобы она была спойлером и чтобы она была легитимизатором выборов.

Ну, понятно, абсолютно понятно, как эта история произошла. Люди из ФСБ, из Администрации, я не знаю откуда, прослушали разговоры Собчак и поняли, что она собирается идти на выборы. Поняли, что она обсуждает такой вариант. Вот, абсолютно, если помните, точно такая же история была с Ходорковским. Когда он, сидючи в тюрьме, опубликовал манифест нового российского либерализма, после чего все закричали, что «Смотрите, краткий вариант этого манифеста гораздо более скомканный какой-то блогер Пупкин опубликовал 1,5 месяца назад на сайте Пупкин.ру».

Понятно, что произошло. Потому что Ходорковский писал этот манифест много-много месяцев, он при этом уходил из камеры, к нему заходили люди и смотрели, что он пишет. Украли эти заметки, вычеркнули из них все те фразы, которые относились, собственно, к Ходорковскому и которые не мог сказать блогер Пупкин, напечатали это от имени блогера Пупкина, чтобы скомпрометировать Ходорковского как нового либерального мыслителя, как нового либерального кандидата.

Вот, абсолютно та же самая история с Собчак. Раньше, чем она объявила о своем желании идти на выборы, раньше, возможно даже, чем она окончательно приняла это решение, нанесли упреждающий удар.

То есть понятно, еще раз повторяю, если Ксения Собчак пойдет на выборы президента, для меня абсолютно очевидно, что она это сделает без согласования с Администрацией Кремля и, более того, тот факт, что произошла такая омерзительная гнусная утечка, вернее подстава, связан ровно с тем, что Ксения Собчак не советовалась с Администрацией президента, потому что иначе бы, конечно, никогда, согласитесь, этой утечки не было.

Конечно, конфигурация, если Ксения Собчак идет на выборы, а Алексея Навального на них не пускают, это очень… Мы еще не знаем, что значит для России эта конфигурация, потому что, в общем-то, да, она в итоге хороша может быть для Кремля, потому что таким образом выборы, действительно, легитимизируются.

Вот, Ксения Собчак забирает на себя тот электорат, который раньше голосовал за Прохорова. Это, ну, несколько миллионов человек проголосуют. При этом Собчак будут мочить по-черному, потому что понятно, что российский народ не любит западного образа жизни, да вот еще папа, да вот еще привилегированная семья, да вот еще любовники, да вот еще бриллианты, да вот еще тусовки, Куршевель и так далее, и так далее.

И может оказаться, что электорат-то в итоге будет небольшой. Электорат будет очень качественный, но он будет небольшой, потому что возникнет вопрос финансирования, возникнет вопрос того, как Ксения сможет организовать избирательную кампанию.

Мы видим, что делает Навальный, он, действительно, организует масштабную партию. По факту штабы Навального, по факту волонтеры Навального работают как будущая партия Навального.

Понятно, что у Ксении Собчак близко такого нет, и я сильно сомневаюсь, что значительное количество волонтеров, которые работают на Навального, пойдут работать на Ксению Собчак, даже если они за нее проголосуют.

А важны не те люди, ведь, которые проголосуют, а важны те люди, которые будут работать в штабах, потому что, условно говоря, тот человек, который работает в штабе, он дает там тысячу человек, которые проголосуют.

И, конечно, это очень сложная будет дилемма для Алексея Навального, поддерживать или нет Ксению Собчак. В общем, посмотрим, что случится, если она, действительно, выдвинется.

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