Священник: неоязычники захватывают в Беларуси силовые структуры

Неоязычество пытается все шире распространить свое влияние в Беларуси, заявил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий в своем обращении в полоцкой Богоявленской церкви.

Его слова цитирует БелаПАН:

– Прежде я легкомысленно относился к неоязычеству. Но недавно я встретился с людьми, которые сказали мне, что они язычники. Сказали, что они ясновидят, предсказывают, и тогда мне стало ясно, что за этим стоит ад, что это оккультисты высокого ранга. У них есть целые кланы, уже появились целые поколения таких язычников. И вот этот оккультизм уже сейчас старается обратить все наше общество. Он захватывает даже силовые структуры, военных. Это уже не какое-то простое явление, а явление социальное и очень опасное.