Задержаны подростки-насильники, напавшие в Италии на семейную пару из Польши

СМИ со ссылкой на итальянских правоохранителей сообщили о задержании всех членов банды, напавшей в конце августа нынешнего года на семейную пару из Польши на итальянском курорте Римини.

26 августа стало известно, что группа из четырех молодых людей избила мужчину и подвергла сексуальному насилию его жену. Той же ночью преступники напали еще на одного жителя Перу.

В субботу с повинной к офицерам полиции явились двое парней - участников банды. Они оказались несовершеннолетними выходцами из Марокко. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей за торговлю наркотиками и мелкие кражи. Молодые люди заявили, что узнали себя на записях с камер видеонаблюдения, сделанных возле места преступления, и решили что скрываться бессмысленно.

В течение часа после этого был также арестован 17-летний юноша, родом из Конго, являющийся предполагаемым участником банды.

Воскресным утром был пойман главарь подростковой группы, считавшийся наиболее опасным из всей четверки. Двадцатилетнего конголезца арестовали на вокзале Римини в тот момент, когда он пытался сесть на поезд, передает БЕЛТА.