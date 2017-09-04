Заико объяснил, почему провалились реформы в Украине

Экономисты Ярослав Романчук и Леонид Заико задумались в «Белгазете», почему в соседней Украине практически ничего не изменилось.

Романчук: Украинский президент Порошенко позвал к себе в команду бывшего министра финансов Словакии Ивана Миклоша, автора польских реформ Лешека Бальцеровича, а до этого – экс-президента Грузии. Были многие еще у него – литовцы, министры финансов с украинскими корнями из США и МВФ. Прошло 3 года – ничего не поменялось.

Заико: Смотрели кинофильм «Осенний марафон»? Почему иностранец, который собирал фольклор, оказался, как говорила моя бабушка, в тривизиловке? Потому что слесарь Харитонов, с которым пил профессор Хансен, как сказали в милиции, портвейн с водкой мешал. Это ужас какой-то - портвейн с водкой.

Точно такой же коктейль получился у Порошенко. Он набрал и виски, и содовую, и коньяк, и джин.

СМИ сообщили, как Порошенко надеется переизбраться на второй срок