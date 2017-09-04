Замминистра экономики спрогнозировал уровень девальвации в 2018 году

Также в будущем году Беларусь рассчитывает не брать новых кредитов.

Как отметил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой, правительство уже определилось с планами экономического развития на 2018 год.

В частности, стало известно, насколько в будущем году вырастут цены.

– Уровень инфляции и небольшой девальвации увязаны: если у нас рост цен определен на уровне до 7%, то ослабление нашего рубля мы увидим в диапазоне всего лишь 5-6%, – отметил чиновник.

По его словам, серьезных рисков для экономики Беларуси пока не наблюдается, поэтому страна в 2018 году не планирует брать деньги в долг.

– У нас из крупных осталось два транша Евразийского фонда стабилизации и развития в рамках той программы, которую мы сегодня реализуем. И открыто небольшое окно на рынке евробондов – это возможность, которой мы можем воспользоваться в наиболее благоприятный момент. А больше мы чрезвычайного финансирования не планируем, – подчеркнул замминистра экономики.

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Дмитрий Крутой также добавил, что государство готово обеспечить среднюю зарплату по стране в размере 1000 рублей уже в декабре текущего года.