Навальный едко прокомментировал митинг мусульман в Москве

3 сентября несколько сотен человек провели несанкционированный митинг у посольства Мьянмы. Они требовали остановить геноцид исповедующей ислам этнической группы Рохинджа в Мьянме и скандировали «Буддисты — террористы».

Политик Алексей Навальный так прокомментировал событие в Facebook:

«То, что в России политика двойных стандартов — ясно. Чего повторять очевидное. Интересно другое, какие критерии и водоразделы применяются для того, чтобы отнести нечто к «друзьям — всё» или, наоборот, «врагам — закон».

Вот прямо сейчас в центре Москвы происходит такая несанкционированная акция.

Ноль задержаний. Ноль претензий со стороны власти. Ноль уголовных дел. Ноль возмущений пропагандистов.

Сравните с антикоррупционными акциями 26 марта и 12 июня.

И добавлю содержательно по акции. Это протестуют против насилия над мусульманами в Мьянме. Правильно протестуют, только место не то. Не у посольства надо.

Совет безопасности ООН уже 10 лет пытается принять резолюцию по Мьянме. И кто же её блокирует? Правильно — Россия.

Поэтому пикетировать надо тут Кремль и МИД РФ.

Путин и Лавров несут ответственность за эти убийства. Только Кадыров, призывавший к акциям протеста, делает вид, что этого не понимает.»

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