Очередная безумная история из цикла «Модернизация предприятий в Беларуси»

Бывший флагман легпрома потратил на переоснащение огромные деньги, но теперь не знает, куда девать продукцию!

По поручению Александра Лукашенко на «Камволе» несколько лет шла модернизация. Сколько денег было вбухано в предприятие, точно подсчитать сегодня уже довольно трудно. Но на первоначальном этапе назывались сумма в 55 млн евро. Со временем сумма вложений, конечно, постепенно росла.

Обещание остается невыполненным – Лукашенко боится ехать на «Камволь»?

Наконец, оборудование запустили, стали получать новую продукцию. И вот теперь начали всерьез думать: а кому она нужна?

Читая репортаж журналистки БЕЛТА, которую председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик и гендиректор «Камволя» Анатолий Субботко пригласили, чтобы показать модернизированный «Камволь», трудно не испытать чувство удивления.

Вот звучит информация: на предприятии работают специалисты из Турции, которые передают технологии. Какую компанию они представляют? Коммерческая тайна. Минутку, но ведь сотрудничеством с иностранными компаниями обычно гордятся и рекламирует его.

А дальше чиновники вообще ставят в ступор: эта загадочная турецкая компания поможет «Камволю» не только с производством ткани, но и ее продажей. В следующем году турки взяли на себя обязательства реализовать 4 млн погонных метров, из которых 1,5 млн планируется продать в Россию, еще столько же – в Турцию и Иран.

Иллюстрация Васи Ложкина

Еще раз: «Камволь» хочет втюхать ткань Турции и Ирану! Не сдержалась даже журналистка госСМИ: «По поводу высказанного мной сомнения относительно возможной востребованности белорусских тканей на турецком, иранском и европейских рынках Анатолий Субботко говорит, что речь идет о выходе с высокотехнологичным продуктом - шерстяными и полушерстяными тканями. «В шерсти и полушерсти позиции Китая и Индии не так сильны, поэтому шансы есть, причем неплохие».

Вот это бизнес-план! Шансы, оказывается, есть.

Вы будете смеяться, но чиновники, видя недоумение вокруг, уже противоречат сами себе.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик заявляет: «Почему мы проиграли борьбу за поставку материалов для одежды делового стиля производителям из Китая? Потому что «Камволь» не делал поливискозы, бюджетной ткани. Сейчас он умеет делать и ее».

И при этом гендиректор «Камволя» Анатолий Субботко говорит: «Конечно, на рынке поливискозы, в дешевом сегменте, мы не победим ни индийских, ни китайских производителей».

То есть напрашивается вывод, что «Камволь» в указанном сегменте все-таки не конкурентоспособен. И это после модернизации предприятия.

Вопрос: кто ответит за очевидный провал и что будет с «Камволем» дальше? Предыдущий опыт подсказывает самый вероятный ответ: никто ответственности не понесет, а предприятию продолжат выделять на сжигание бюджетные деньги.