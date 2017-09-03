Реплика дня: «Кобяков предлагает закрыть чудономику?»

Премьер-министр заявил о том, что бюджетных вливаний в коммерческую деятельность быть не должно. Народ возразил: «А вливать народные деньги в сельхозпредприятия можно?»

Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Брестскую область выступил с заявлением, которое удивило многих:

— В коммерческую деятельность бюджетные деньги мы давать не будем. Нужно поддерживать научно-исследовательские работы — для этого существует инвестиционный фонд, капиталовложения в создание новых отраслей производства. Но все коммерческие проекты должны делаться на коммерческой основе. Закрывать финансовые дыры за счет бюджета в коммерческом секторе, пусть даже это государственные предприятия, недопустимо.

Интересно, что тему инвестиций премьер поднял при посещении молочно-товарной фермы ОАО «Журавлиное», где рассматривался — внимание! — ход выполнения поручений главы государства по завершению строительства и реконструкции молочно-товарных ферм и траншей для хранения сенажной (силосной) массы.

Как сообщает БЕЛТА, в регионе ведется строительство и реконструкция 29 МТФ. На эти цели изыскиваются Br6,6 млн. Из каких источников собираются найти средства, не сообщается. Упоминается лишь, что строительство объектов ведется за счет собственных средств предприятий, депозитов облисполкома и спонсорской помощи.

Возникает логичный вопрос: если власти не собираются латать финансовые дыры сельхозпредприятий, что премьер-министр делал на молочно-товарной ферме, и почему первое лицо страны дает поручения по завершению строительства этих самых ферм в стране?

«А вливать народные деньги в МАЗ, БелАЗ, и другие убыточные предприятия, «Горизонт», сельхозпредприятия можно? А других можно только грабить налогами», - заметил один из пользователей на дискуссионной площадке talks.by.

«Кобяков предлагает закрыть чудономику?» - удивляется народ на форуме.

Премьеру предлагают закрывать бюджетные финансовые дыры, возникшие из-за бездарности госуправленцев, за счет зарплаты и имущества конкретных чиновников.