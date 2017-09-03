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Лица
03.09.2017
AdMe.ru
15 голливудских красавиц, которые отважились на короткую стрижку. И не прогадали

Многие девушки консервативны в вопросе смены прически, и звезды — не исключение. Однако среди знаменитых красоток встречаются те, кто не боится перемен и с легкостью расстается с прекрасной шевелюрой.

AdMe.ru собрал 15 актрис, которые отважились на короткую стрижку: кто-то из-за роли, а кому-то захотелось чего-то новенького. В любом случае получилось круто.

Кара Делевинь

© eastnews.ru   © eastnews.ru

Кэти Перри

© depositphotos.com   © eastnews.ru

Кристен Стюарт

© eastnews.ru   © eastnews.ru

Джиджи Хадид

© reuters.com   © Gigi Hadid / instagram.com

Кейт Хадсон

© Kate Hudson / instagram.com

Скарлетт Йоханссон

© depositphotos.com   © depositphotos.com

Эмма Уотсон

© eastnews.ru   © eastnews.ru

Дженнифер Лоуренс

© depositphotos.com   © depositphotos.com

Кейли Куоко

© eastnews.ru   © eastnews.ru

Эван Рэйчел Вуд

© eastnews.ru   © eastnews.ru

Миа Васиковска

© eastnews.ru   © Columbia Pictures

Лили Коллинз

© depositphotos.com   © eastnews.ru

Пенелопа Крус

© depositphotos.com   © Ad hoc studios

Рианна

© depositphotos.com   © depositphotos.com

Шарлиз Терон

© eastnews.ru   © eastnews.ru

 
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