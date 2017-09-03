15 голливудских красавиц, которые отважились на короткую стрижку. И не прогадали

Многие девушки консервативны в вопросе смены прически, и звезды — не исключение. Однако среди знаменитых красоток встречаются те, кто не боится перемен и с легкостью расстается с прекрасной шевелюрой.
AdMe.ru собрал 15 актрис, которые отважились на короткую стрижку: кто-то из-за роли, а кому-то захотелось чего-то новенького. В любом случае получилось круто.
Кара Делевинь
© eastnews.ru © eastnews.ru
Кэти Перри
© depositphotos.com © eastnews.ru
Кристен Стюарт
© eastnews.ru © eastnews.ru
Джиджи Хадид
© reuters.com © Gigi Hadid / instagram.com
Кейт Хадсон
© Kate Hudson / instagram.com
Скарлетт Йоханссон
© depositphotos.com © depositphotos.com
Эмма Уотсон
© eastnews.ru © eastnews.ru
Дженнифер Лоуренс
© depositphotos.com © depositphotos.com
Кейли Куоко
© eastnews.ru © eastnews.ru
Эван Рэйчел Вуд
© eastnews.ru © eastnews.ru
Миа Васиковска
© eastnews.ru © Columbia Pictures
Лили Коллинз
© depositphotos.com © eastnews.ru
Пенелопа Крус
© depositphotos.com © Ad hoc studios
Рианна
© depositphotos.com © depositphotos.com
Шарлиз Терон
© eastnews.ru © eastnews.ru