Сборная Беларуси по футболу дома разгромлена Швецией

3 сентября сборная Беларуси по футболу провела очередной матч отборочного турнира чемпионата мира-2018.

После поражения на выезде от Люксембурга главный тренер Игорь Криушенко и его подопечные заявляли, что приложат все усилия, чтобы реабилитироваться в домашней игре со шведами. Но на «Борисов-Арене» скандинавы превратили хозяев в посмешище…

Беларусь – Швеция – 0:4 (Форсберг, 18, Нюман, 24, Берг, 37, Гранквист, 84, с пенальти)

Турнирная таблица группы А на момент публикации заметки выглядела так:

1. Швеция – 16 (после 8 матчей)

2. Франция – 16 (7)

3. Голландия – 13 (8)

4. Болгария – 12 (8)

5. Беларусь – 5 (8)

6. Люксембург – 4 (7)

Теперь 7 октября ждём в гости голландцев…